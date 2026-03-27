Un uomo ha rubato alcune bottiglie di champagne in un supermercato di Vallo della Lucania nel pomeriggio di ieri e si è dato alla fuga. La polizia sta conducendo le indagini per identificare il responsabile. Nessun altro dettaglio sulle modalità del furto o sul numero di bottiglie sottratte è stato comunicato.

Furto nel pomeriggio di ieri in un supermercato di Vallo della Lucania, dove un uomo ha sottratto alcune bottiglie di champagne riuscendo poi a fuggire. Il colpo. Secondo quanto ricostruito, il soggetto ha prelevato dagli scaffali tre bottiglie di Moët e una di Moët Rosé, superando le casse senza effettuare il pagamento. I dipendenti, accortisi dell’accaduto, hanno tentato di fermarlo, ma l’uomo è riuscito a guadagnarsi la fuga all’esterno, dove potrebbe essere stato aiutato da alcuni complici. Momenti di tensione. Durante le fasi concitate, uno dei collaboratori avrebbe notato un oggetto che poteva sembrare un’arma, circostanza che al momento non trova conferme ufficiali ma che ha aumentato la preoccupazione tra i presenti. 🔗 Leggi su Zon.it

© Zon.it - Vallo della Lucania, ruba champagne e fugge: caccia al ladro

Articoli correlati

Ladro amante del lusso ruba champagne allo stabilimentoLadro di champagne all’opera nello stabilimento balneare-ristorante ‘Don Diego’ sul lungomare sud di Grottammare.

Vallo della Lucania, principio d’incendio nel Municipio: nessun feritoTempo di lettura: < 1 minutoUn principio d’incendio si è verificato nel Municipio di Vallo della Lucania, in provincia di Salerno, dove il fumo ha...

Tutto quello che riguarda Vallo della Lucania

Temi più discussi: Ruba champagne e fa perdere le sue tracce, l'appello del Maxistore Decò; Scandalo in corsia a Vallo della Lucania: medici nei guai, spunta l'operazione fantasma; Napoli: sfonda un vetro e tenta di rubare un auto. Poi ammette volevo solo dormire. 41enne arrestato; Si ferisce mentre ruba 15mila euro: incastrato dal sangue dopo due anni. Ecco chi è.

Vallo della Lucania, ruba champagne nel supermercato: caccia al ladro, appello dei gestoriStampaLadro di champagne in azione in un supermercato di Vallo della Lucania . E’ accaduto nel pomeriggio di ieri dove un individuo ha prelevato dagli scaffali –3 bottiglie di champagne Moët e 1 di c ... salernonotizie.it

Furto al Maxi Store Decò di Vallo della Lucania: attimi di paura tra le corsieFurto di champagne al Maxi Store Decò di Vallo della Lucania. Il Gruppo Infante denuncia l'episodio: sospetto di un'arma e appello ai cittadini per identificare il colpevole. infocilento.it

Vallo della Lucania (Salerno), tre medici indagati per violazione del contratto di esclusiva: I militari della Compagnia della Guardia di Finanza di Vallo della Lucania (Salerno) hanno dato esecuzione a un’ordinanza con la quale è stata disposta nei confronti di - facebook.com facebook