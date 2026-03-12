Ladro amante del lusso ruba champagne allo stabilimento

Un uomo ha rubato diverse bottiglie di champagne dallo stabilimento balneare-ristorante ‘Don Diego’ situato sul lungomare sud di Grottammare. La scena è avvenuta durante le ore diurne, quando il ladro ha forzato l’ingresso e ha trafugato le bevande di alta gamma. Sul luogo sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato le indagini per identificare il responsabile.

Ladro di champagne all'opera nello stabilimento balneare-ristorante 'Don Diego' sul lungomare sud di Grottammare. Il malvivente, con volto coperto, come si vede nel video della telecamera di sorveglianza, ha danneggiato la tenda e poi ha forzato la serratura della porta sul lato mare, attraverso la quale si è introdotto nel bar dove ha rubato il registratore di cassa, con qualche euro spiccio lasciato dento dalla passata stagione. Cosa strana dell'impresa criminosa è che il malvivente dopo 40 minuti è tornato sul posto per riportare la cassa, seppur danneggiata, con cavi ethernet tagliati. Dalla cantina ha poi prelevato le bottiglie di champagne molto costose, di vino e di spumante che erano state acquistate il giorno prima.