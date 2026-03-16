Vallo della Lucania principio d’incendio nel Municipio | nessun ferito

A Vallo della Lucania, in provincia di Salerno, si è verificato un principio d’incendio all’interno del Municipio, coinvolgendo alcuni uffici della sede comunale. Nessuno è rimasto ferito, e l’incendio è stato subito circoscritto. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’edificio. La dinamica dell’accaduto è ancora in fase di accertamento.

Tempo di lettura: < 1 minuto Un principio d’incendio si è verificato nel Municipio di Vallo della Lucania, in provincia di Salerno, dove il fumo ha interessato alcuni uffici della sede comunale. Da una prima ricostruzione, le fiamme si sarebbero sviluppate probabilmente a causa di un malfunzionamento elettrico che avrebbe provocato un cortocircuito al secondo piano dell’edificio. Immediato l’allarme e l’intervento dei Vigili del Fuoco, giunti rapidamente sul posto per mettere in sicurezza l’area e domare il principio d’incendio prima che potesse propagarsi ad altri locali. L’azione tempestiva dei caschi rossi ha evitato conseguenze più gravi. Non si registrano feriti, ma soltanto momenti di apprensione tra le persone presenti negli uffici al momento dell’accaduto. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Vallo della Lucania, principio d’incendio nel Municipio: nessun ferito Articoli correlati Leggi anche: Principio di incendio su un tram a Milano: evacuati i passeggeri, nessun ferito Principio d'incendio, l'autista con l'estintore evita il propagarsi delle fiamme: nessun feritoUn principio d'incendio ha interessato venerdì pomeriggio un autobus di Start Romagna. Aggiornamenti e notizie su Vallo della Lucania Discussioni sull' argomento Fideiussione enunciata in sentenza, imposta di registro autonoma; Vallo della Lucania, maltrattamenti in famiglia: assolto; Tari non pagata all’ospedale Fucito: scontro Ruggi-Soget; Si ritrova 105mila euro di debiti, dovrà pagarne solo 20mila: La pensione non può scendere sotto i 1.250 euro. Vallo della Lucania: principio d’incendio presso gli uffici del MunicipioLe prime ricostruzioni fanno pensare a un malfunzionamento elettrico che avrebbe provocato un cortocircuito. Sul posto i Vigili del Fuoco del distaccamento locale ... infocilento.it INCENDIO NEGLI UFFICI COMUNALI A VALLO DELLA LUCANIA - Momenti di forte preoccupazione questa mattina a Vallo della Lucania. Poco dopo le 10, in via Vittorio Emanuele II, si è sviluppato un all’interno dello stabile che in passato o - facebook.com facebook