Il Volley Bergamo 1991 riparte da Treviglio | sfida a Vallefoglia per riprendere quota

Il Volley Bergamo 1991 riprende il proprio percorso a Treviglio, affrontando Vallefoglia in una sfida importante dopo un periodo di assenza dalle gare casalinghe. Dopo un mese e mezzo, la squadra torna tra le mura della “PalaFacchetti BCC Carate e Brianza Arena”, pronta a riprendere il ritmo e a cercare nuovi punti per mantenere la propria posizione in campionato.

Treviglio. Dopo un’ampia parentesi bergamasca durata tutto dicembre e l’inizio di gennaio, un mese e mezzo dopo il V olley Bergamo 1991 torna tra le mura amiche della “PalaFacchetti BCC Carate e Brianza Arena”. Per il pubblico rossoblù si annuncia una nuova, rovente sfida, domenica 11 gennaio alle 17:00 contro la Megabox Vallefoglia. Si potrebbe parlare di scontro diretto, visto che la squadra marchigiana precede in classifica Bergamo di undici lunghezze, ma di una sola posizione: ha sin qui strappato undici vittorie nelle diciotto gare disputate, più del doppio delle appena 5 rossoblù, con 7 tiebreak persi. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

