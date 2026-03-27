Vado di fretta c' è l' Italia! | Sinner e l' intervista flash a Miami

Dopo la vittoria contro Frances Tiafoe a Miami, il tennista italiano è stato intervistato negli studi di Tennis Channel. L'intervista è durata pochi minuti, poiché Sinner ha lasciato rapidamente il set per seguire la semifinale dei playoff dei Mondiali di calcio tra Italia e Irlanda del Nord. La presenza dell’atleta è durata solo il tempo strettamente necessario per il breve confronto con il giornalista americano.

Ospite degli studi di Tennis Channel, dopo la vittoria su Frances Tiafoe a Miami, Jannik Sinner è stato liberato dopo poco dall'intervistatore americano per permettergli di assistere alla semifinale dei playoff dei Mondiali di calcio tra Italia e Irlanda del Nord. (X @TennisChannel). 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - "Vado di fretta, c'è l'Italia!": Sinner e l'intervista flash a Miami Articoli correlati Jannik Sinner scappa via durante l’intervista a Miami, c’è Italia-Irlanda del Nord: “Scusate”Dopo aver battuto Tiafoe a Miami, il tennista azzurro ha chiuso in fretta le interviste per un motivo speciale: correre davanti alla TV a tifare la... Sinner e l'intervista in spagnolo prima di Miami: "Come si dice mi mancava?"Alla vigilia del Masters 1000 di Miami, il campione di Indian Wells Jannik Sinner si è cimentato con lo spagnolo ai microfoni di Espn Tennis. Aggiornamenti e contenuti dedicati a Vado di fretta c'è l'Italia Sinner e... Discussioni sull' argomento Vado di fretta, c'è l'Italia!: Sinner e l'intervista flash a Miami; Centese, big match a Vado. Casumaro a Castenaso; L’odissea quotidiana tra lo svincolo di Savona e il porto di Vado Ligure; Bancarella Sport Ecco i venti titoli in lizza. Sul soffitto di questa chiesa c'è ancora il sangue del 1171. Non è un affresco. Non è una decorazione. È una macchia. Siamo a Ferrara, chiesa di Santa Maria in Vado, quartiere Borgo Vado. È il 28 marzo 1171, giorno di Pasqua. Il priore Pietro da Verona — ca facebook Il Piemonte nella governance dei porti di Genova e Savona-Vado per rafforzare logistica e retroporti x.com