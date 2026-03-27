Vado di fretta c' è l' Italia! | Sinner e l' intervista flash a Miami

Da gazzetta.it 27 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo la vittoria contro Frances Tiafoe a Miami, il tennista italiano è stato intervistato negli studi di Tennis Channel. L'intervista è durata pochi minuti, poiché Sinner ha lasciato rapidamente il set per seguire la semifinale dei playoff dei Mondiali di calcio tra Italia e Irlanda del Nord. La presenza dell’atleta è durata solo il tempo strettamente necessario per il breve confronto con il giornalista americano.

Ospite degli studi di Tennis Channel, dopo la vittoria su Frances Tiafoe a Miami, Jannik Sinner è stato liberato dopo poco dall'intervistatore americano per permettergli di assistere alla semifinale dei playoff dei Mondiali di calcio tra Italia e Irlanda del Nord. (X @TennisChannel). 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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