Nonostante le tensioni e gli insulti, le trattative tra gli Stati Uniti e l'Iran continuano, con una coalizione di 35 paesi che si concentra sulla regione di Hormuz. La Casa Bianca ha definito l'atteggiamento di Teheran come

Nonostante la retorica bellicosa e le minacce di escalation, dietro le quinte prende forma un negoziato che potrebbe portare alla conclusione della guerra tra Stati Uniti e Iran. Le dichiarazioni pubbliche continuano a evocare colpi decisivi e nuove operazioni militari, ma i segnali diplomatici indicano che le parti stanno cercando una via d’uscita. Secondo indiscrezioni riportate dal Wall Street Journal, Donald Trump avrebbe confidato ai suoi collaboratori l’intenzione di evitare un conflitto prolungato, esprimendo la speranza di chiudere le operazioni nel giro di poche settimane. Il presidente avrebbe invitato i consiglieri a mantenere la... 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Usa-Iran, dietro agli insulti continua la trattativa. Coalizione di 35 per Hormuz

Articoli correlati

Leggi anche: Iran, la giornata. Svizzera, schiaffo agli Usa: "No ai sorvoli". Seul valuta l'invio di navi a Hormuz

Trump: «L’Iran liberi Hormuz». Teheran conferma la chiusura e minaccia: «Ridurremo in cenere infrastrutture petrolifere legate agli Usa» – La direttaNel quindicesimo giorno della guerra tra Usa, Israele e Iran Donald Trump ha annunciato che le forze statunitensi hanno colpito l’isola di Kharg.

Colloqui Usa-Iran, ultima occasione per evitare una guerra

Altri aggiornamenti su Usa Iran dietro agli insulti continua...

Temi più discussi: L’Iran pone 6 condizioni agli Usa: Per la fine della guerra vogliamo anche delle riparazioni; La portavoce della Casa Bianca: Se Teheran non vuole negoziare sarà l' inferno; Trump: Colloqui in corso con l'Iran, stop agli attacchi fino al 6 aprile; Prima le minacce, poi la tregua: Trump, la retromarcia sull'Iran e il retroscena sulla frenata.

Guerra Iran, dubbi sul petroldollaro e timori di recessione Usa: cosa dicono gli espertiLeggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Iran, dubbi sul petroldollaro e timori di recessione Usa: cosa dicono gli esperti ... tg24.sky.it

Iran: gli USA dietro alla strage nella scuola di Minab?/ Reuters: Lo confermano le indagini del PentagonoGli USA dietro al bombardamento alla scuola di Minab in Iran: questa sarebbe la prima conclusione degli esperti del Pentagono incaricati delle indagini Proseguono – e sono, probabilmente, destinate a ... ilsussidiario.net

FAO: “Conflitto USA-Israele-Iran sta colpendo rapidamente la catena di approvvigionamento globale di cereali ed energia” Giovedì 26 marzo l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura (FAO) ha affermato che l'attuale conflitto tra St - facebook.com facebook

Gli Usa studiano l'invasione in Iran. Il negoziato appeso al beau geste su 10 petroliere (di L. Santucci) x.com