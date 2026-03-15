Oggi in Medio Oriente si sono verificati diversi sviluppi: l'Iran ha annunciato di aver sospeso i voli sulla regione, mentre la Svizzera ha respinto le richieste di sorvoli statunitensi. Nel frattempo, Seul sta valutando l'invio di navi al largo di Hormuz. Lo stretto di Hormuz e l’isola di Kharg sono al centro di tensioni crescenti tra le varie nazioni coinvolte.

Medio Oriente in fiamme. Al centro dello scacchiere restano lo stretto di Hormuz, su cui incombe la minaccia dell'Iran, e l'isola di Kharg, colpita dall'offensiva degli Stati Uniti. Tornando a Hormuz, Donald Trumnp chiede che Cina, Francia, Regno Unito, Giappone e Corea del Sud inviino navi da guerra per presidiarlo e per permettere il passaggio delle petroliere. I pasdaran minacciano: "Uccideremo Netanyahu". Segui la cronaca della giornata di guerra. Esplosioni e allerta nel cuore di Tel Aviv Le sirene d'allarme hanno risuonato a Tel Aviv e in altre aree del centro di Israele in seguito a un lancio di missili dall'Iran. Nel centro della città si avvertono forti boati, secondo quanto rilevato dall'Ansa sul posto. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Iran, la giornata. Svizzera, schiaffo agli Usa: "No ai sorvoli". Seul valuta l'invio di navi a Hormuz

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