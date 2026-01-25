furto al cimitero di buccinasco ladri in fuga tra le lapidi con un escavatore

Nella notte, nel cimitero di Buccinasco, si è verificato un episodio di furto con uso di escavatore. I ladri sono entrati tra le lapidi, rubando il mezzo e provocando danni alla struttura. L’episodio è al vaglio delle forze dell’ordine, che stanno indagando per identificare i responsabili e comprendere le motivazioni dell’atto.

Un palo della luce abbattuto, sul terreno i segni di un passaggio di un mezzo, lasciati tra i vialetti che costeggiano le lapidi. Furto al cimitero di Buccinasco (Milano) nella nottata tra venerdì 23 e sabato 24 gennaio. A darne notizia è stato lo stesso municipio. “Grave furto con scasso al cimitero comunale di via Romagna. Il custode ha trovato aperto il cancellone all’entrata e la serratura forzata: all’interno, i segni evidenti del passaggio di un mezzo pesante che ha urtato e divelto un palo dell’illuminazione e danneggiato la recinzione dell’area di cantiere” hanno fatto sapere dall’ente. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

