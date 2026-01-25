Maxi furto al cimitero nel Milanese | ladri in fuga tra le lapidi con un escavatore

Nella zona del Milanese, si è verificato un maxi furto al cimitero, con ladri che sono fuggiti tra le lapidi utilizzando un escavatore. Durante l’episodio, è stato abbattuto un palo della luce e sono stati lasciati evidenti segni di passaggio sul terreno. L’evento ha causato danni e disagi, mentre le forze dell’ordine indagano per ricostruire l’accaduto e individuare i responsabili.

Un palo della luce abbattuto, sul terreno i segni di un passaggio di un mezzo, lasciati tra i vialetti che costeggiano le lapidi. Furto al cimitero di Buccinasco (Milano) nella nottata tra venerdì 23 e sabato 24 gennaio. A darne notizia è stato lo stesso municipio. “Grave furto con scasso al.🔗 Leggi su Milanotoday.it Leggi anche: Furto e devastazione nel cimitero di Tuturano: rubati i portafiori in ottone dalle lapidi Ladri scatenati al cimitero: lapidi spaccate per rubare statue e oggetti in bronzoNel cimitero di Capriolo, sabato sera, ignoti hanno forzato l’ingresso e, con un furgone, hanno rubato statue in bronzo da diverse tombe. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Argomenti discussi: Maxi furto al cimitero nel Milanese: ladri in fuga tra le lapidi con un escavatore; FURTO AL CIMITERO DI LATINA: RUBATI BORCHIE E ALTRO MATERIALE DALLE TOMBE; Ladri di rame in azione al cimitero di San Cataldo, messi in fuga dai carabinieri; Capaccio, ruba tra le tombe al cimitero: finisce agli arresti domiciliari. Furto al cimitero di Latina: Rubate borchie di ottone ed altri elementi dalle tombeL'Associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada: Un atto di profondo oltraggio alla memoria dei defunti e al dolore delle famiglie ... ilfaroonline.it Maxi furti di rame, il sindaco: Attenti a chi incontrate al cimiteroA parlare, sui social, è Matteo Baraggia, sindaco di Aicurzio, piccolo borgo del Vimercatese che, come altri comuni del territorio, in queste settimane è stato preso di mira dai ladri di rame. Furti ... monzatoday.it Isola del Liri - Furto al cimitero, rubato mezzo agricolo link nel primo commento - facebook.com facebook

