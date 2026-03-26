Uomini e Donne Matteo disperato per la scelta di Sara | Ho dei traumi Sono stato preso in giro

Matteo Stratori ha espresso la sua delusione dopo che Sara Gaudenzi ha scelto di uscire dal programma con Alessio Rubeca. L’uomo ha dichiarato di aver subito traumi e di aver avuto un comportamento che ha coinvolto anche la sua famiglia. La decisione di Sara ha causato una forte reazione da parte di Matteo, che si è sentito preso in giro e ha mostrato segni di disperazione.

La reazione di Matteo Stratori dopo la scelta di Sara Gaudenzi a Uomini e Donne, che ha deciso di lasciare il programma con il suo "rivale" Alessio Rubeca: "Per lei sono andato contro la mia famiglia". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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