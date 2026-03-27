Nel programma televisivo, una concorrente ha deciso di scegliere un altro partecipante, lasciando il programma. Un altro concorrente, visibilmente emozionato, ha reagito con lacrime e parole dure, accusando la sua compagna di avergli preso in giro. La puntata si è conclusa con la decisione della donna di optare per un altro uomo, suscitando reazioni emotive tra i presenti.

Sara Gaudenzi sceglie Alessio Rubeca e lascia il programma. Matteo reagisce con un duro sfogo davanti alle telecamere, tra rabbia, delusione e lacrime dopo la decisione finale. Nel corso della puntata del 26 marzo di Uomini e Donne, è arrivata la scelta di Sara Gaudenzi. La tronista ha deciso di lasciare il programma insieme ad Alessio Rubeca, chiudendo così il suo percorso nel Trono Classico. Una decisione maturata al termine di una serie di forti tensioni in studio. Sara, infatti, è stata più volte accusata dagli opinionisti di aver preso in giro Matteo Stratoti, alimentando un clima sempre più acceso. Come ha sottolineato anche Maria De Filippi, la tronista si è trovata "con le spalle al muro" dopo le critiche ricevute da Tina Cipollari e Gianni Sperti, . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Uomini e Donne, Matteo Stratoti in lacrime dopo la scelta: “Sara mi ha preso in giro”

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