Durante l’ultima registrazione del Trono Over di Uomini e Donne, un cavaliere è stato smascherato da Barbara De Santi per aver frequentato una donna al di fuori del programma. Dopo l’accaduto, il protagonista ha deciso di lasciare lo studio senza fornire spiegazioni, lasciando spazio a una scena di fuga improvvisa. La situazione ha suscitato clamore tra i presenti, trasformando l’episodio in un caso che ha catturato l’attenzione del pubblico.

L'ultima registrazione del Trono Over di Uomini e Donne si trasforma in un caso: il cavaliere accusato di frequentare una donna esterna al programma sceglie di andarsene senza spiegazioni Un cavaliere smascherato, una segnalazione esplosiva e una fuga silenziosa che vale quanto una confessione. La registrazione di Uomini e Donne del 16 marzo 2026 entrerà nella storia del Trono Over come una delle più clamorose della stagione. Protagonista assoluto: Edoardo Nestori, il cavaliere che in poche settimane è riuscito a passare da pretendente romantico a caso diplomatico del dating show più amato d'Italia. Tutto è cominciato quando Barbara De Santi, opinionista dal fiuto infallibile, ha puntato il dito contro Edoardo con un'accusa diretta e senza sconti: il cavaliere sarebbe stato visto a cena con una donna esterna al programma. 🔗 Leggi su Gossipnews.tv

© Gossipnews.tv - Edoardo Nestori lascia Uomini e Donne: smascherato da Barbara De Santi, fugge dallo studio

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