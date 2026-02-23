Il Comune di Gangi introduce lo sportello remoto per il centro per l’impiego, in risposta alla richiesta di migliorare i servizi ai cittadini. Questa iniziativa riduce gli spostamenti tra comuni, offrendo assistenza online e appuntamenti virtuali. L’obiettivo è semplificare l’accesso alle pratiche e velocizzare le procedure. Il progetto coinvolge diverse istituzioni locali e mira a rendere più efficiente il rapporto tra cittadini e uffici pubblici. La sperimentazione partirà nei prossimi mesi, coinvolgendo diverse categorie di utenti.

Il Comune di Gangi è stato individuato dall'assessorato della Famiglia, delle Politiche sociali e del Lavoro della Regione come sede della fase sperimentale del nuovo servizio Sportello remoto 4.0, un progetto innovativo che mira a rendere più accessibili i servizi dei centri per l’impiego (Cpi) nei territori privi di sedi operative. Lo Sportello remoto 4.0 consentirà ai cittadini di usufruire, direttamente dal proprio Comune, dei principali servizi erogati dai centri per l’impiego, senza la necessità di spostarsi verso altri Comuni. Attraverso un sistema di videocomunicazione avanzato, gli utenti che avranno prenotato un appuntamento tramite il portale regionale Silav potranno dialogare con un operatore del Cpi e ricevere assistenza in modo semplice, veloce e sicuro. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Stop agli spostamenti in altri comuni, uno sportello remoto del centro per l'impiego a Gangi

