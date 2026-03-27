Uno sguardo inedito sulla disabilità | questo è Io Valgo

È stato presentato un nuovo progetto che affronta il tema della disabilità offrendo una prospettiva diversa rispetto alle rappresentazioni tradizionali. La campagna si concentra su esperienze personali e testimonianze dirette, cercando di evidenziare le sfide quotidiane e la realtà delle persone con disabilità. Il focus si sposta così dalla semplice assistenza a una comprensione più ampia delle loro vite e delle loro capacità.

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