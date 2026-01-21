Il primo album dei Satantango offre un’immagine sfocata della provincia italiana, con sonorità shoegaze tipiche di Cremona. È un pezzo di underground che riflette atmosfere intime e un senso di immobilità. Un viaggio nell’Italia meno visibile, dove le emozioni si percepiscono più che si vedono, in un contesto sonoro che invita alla riflessione e all’ascolto attento.

Riprendiamo il nostro viaggio nell’ underground musicale italiano e finiamo in un posto dove l’aria non si respira: si mastica. Umida. Densa. Sa di gasolio, di terra bagnata, di tempo che non passa ma si accumula. I Satantango arrivano da lì. Provincia padana, Cremona e dintorni, quella pianura dove il futuro non arriva mai davvero e il presente ristagna come acqua ferma. Il loro disco d’esordio, degno di segnalazione, è 9.11. Non è solo un titolo: è una temperatura emotiva. È la data in cui il mondo ha smesso di promettere qualcosa e ha iniziato a chiedere il conto. Non un album, ma un esperimento di pressione atmosferica applicata alla provincia italiana. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Il primo disco dei Satantango è uno sguardo appannato sulla provincia italiana: shoegaze made in Cremona

