Ecco l’Università di Marianelli | Gli Stati generali per governare L’Ateneo appartiene all’Umbria

L'università di Marianelli ha inaugurato ufficialmente l'anno accademico 2025-2026 con un evento che ha visto la presenza delle autorità locali e della comunità universitaria. Dopo la cerimonia di passaggio di consegne avvenuta in autunno, il nuovo rettore ha preso la parola per presentare le priorità e i progetti dell'ateneo, sottolineando l’impegno a rafforzare il ruolo dell’istituzione nel territorio umbro.

Dopo il passaggio di consegne avvenuto in autunno, il neo rettore Massimiliano Marianelli ieri ha debuttato ufficialmente davanti alla comunità universitaria e alle istituzioni per il taglio del nastro dell’Anno accademico 2025-2026 dell’Ateneo perugino. Con l’occasione, il rettore ha ribadito la sua visione di università come comunità di persone, radicata nei territori e fondata sulla cura reciproca, orientata al bene comune, che del resto era stata la colonna portante della sua campagna elettorale. "Non una mera prospettiva organizzativa o accademica - spiega - ma una visione umanistica e relazionale, dove crescita istituzionale e benessere umano sono strettamente collegati". 🔗 Leggi su Lanazione.it

