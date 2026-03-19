Tartufai Senesi Ecco il nuovo logo

A San Giovanni d’Asso si è appena conclusa la XXII Mostra Mercato del Tartufo Marzuolo, evento che ha visto la partecipazione di molti appassionati, visitatori e operatori del settore. Durante la manifestazione, sono stati presentati anche il nuovo logo dei Tartufai Senesi. La mostra ha attirato un pubblico vario, interessato alle degustazioni e alle attività legate al tartufo.

Si è conclusa a San Giovanni d’Asso la XXII Mostra Mercato del Tartufo Marzuolo, che ha richiamato numerosi appassionati, visitatori e operatori del settore. La manifestazione si è aperta con l’assemblea annuale dell’ Associazione Nazionale Città del Tartufo, presieduta dal presidente Michele Boscagli. L’incontro ha riunito molte delle principali realtà tartufigene italiane per confrontarsi sulle strategie di promozione e valorizzazione di un prodotto straordinario che rappresenta un’eccellenza del territorio senese, toscano e italiano. Non è mancata la tradizionale mostra mercato, dove è stato possibile acquistare il tartufo marzuolo direttamente dai cavatori, insieme a degustazioni, eventi gastronomici e menù dedicati al prodotto simbolo del mese di marzo. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Tartufai Senesi. Ecco il nuovo logo Articoli correlati Nuovo regolamento del verde: "Ecco le aree per i nostri tartufai"Nelle scorse settimane il Consiglio comunale di Terre del Reno ha approvato il nuovo regolamento per la salvaguardia del verde pubblico e privato, un... Tartufai Piacentini: «Il nuovo calendario tutela solamente il bianco a discapito del nostro pregiatissimo nero»L'associazione Provinciale Tartufai Piacentini organizza un corso di preparazione all'esame di abilitazione alla cerca e raccolta del tartufo che si... Altri aggiornamenti su Tartufai Senesi Discussioni sull' argomento Tartufai Senesi. Ecco il nuovo logo; Una giornata nelle crete senesi; Lucignano capitale del tartufo marzuolo. Nuova identità visiva per l’Associazione Tartufai SenesiLa XXII Mostra Mercato del Tartufo Marzuolo si è chiusa con la presentazione del logo dell’Associazione Tartufai Senesi ... sienafree.it Nuova identità visiva per l’Associazione Tartufai Senesi x.com Da Venerdì 13 a Domenica 15 Marzo 2026 la Proloco San Giovanni d'Asso e l'Associazione Tartufai Senesi, con vero entusiasmo, vi invitano alla coinvolgente Mostra Mercato del Tartufo Bianco San Giovanni d'Asso -Si Passione, sapori, Treno Natura, cani ce - facebook.com facebook