È morto Fabio Roversi Monaco

È deceduto il professore emerito di diritto amministrativo dell'Università di Bologna. Era noto come giurista e aveva avuto un ruolo importante nel campo accademico. La sua carriera si era concentrata sugli studi giuridici e aveva insegnato presso l'ateneo bolognese. La notizia della sua morte è stata comunicata ufficialmente dall'università.

Nell’anno accademico 1985-1986 è stato eletto Magnifico Rettore, carica che ha mantenuto fino al 2000. Una personalità carismatica e tante onorificenze. Molari: "Ha saputo guidare l’Ateneo con visione, determinazione e profondo senso delle istituzioni". Aveva 88 anni Si è spento il prof. Fabio Roversi Monaco, giurista e professore emerito di diritto amministrativo dell'Università di Bologna. Fabio Roversi Monaco è stato una delle figure più influenti della vita culturale e istituzionale della negli ultimi decenni. Giurista, professore di diritto amministrativo e storico rettore dell’Università di Bologna, il suo nome è legato in modo indissolubile alla trasformazione del rapporto tra l’Alma Mater e la città. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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