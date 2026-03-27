E' morto Fabio Roversi Monaco

È venuto a mancare il professore emerito di diritto amministrativo dell'Università di Bologna. Giurista di rilievo, era noto per aver insegnato e contribuito allo studio del diritto amministrativo. La sua scomparsa è stata comunicata ufficialmente dall’ateneo.

Nell’anno accademico 1985-1986 è stato eletto Magnifico Rettore, carica che ha mantenuto fino al 2000. Una personalità carismatica e tante onorificenze. Molari: "Ha saputo guidare l’Ateneo con visione, determinazione e profondo senso delle istituzioni". Aveva 88 anni Si è spento il prof. Fabio Roversi Monaco, giurista e professore emerito di diritto amministrativo dell'Università di Bologna. Fabio Roversi Monaco è stato una delle figure più influenti della vita culturale e istituzionale della negli ultimi decenni. Giurista, professore di diritto amministrativo e storico rettore dell’Università di Bologna, il suo nome è legato in modo indissolubile alla trasformazione del rapporto tra l’Alma Mater e la città. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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