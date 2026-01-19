Università Cattolica Piacenza e Lucerna sono vicine grazie all’Intercultural Film Festival

L’Intercultural Film Festival, organizzato dall’Università Cattolica di Piacenza, collega le città di Piacenza e Lucerna attraverso un progetto condiviso. Le riprese, realizzate dagli studenti del campus, dimostrano come l’educazione e la cultura possano favorire il dialogo tra diverse realtà. Un’iniziativa che promuove lo scambio interculturale e valorizza il ruolo degli studenti come protagonisti di un’esperienza educativa e culturale.

Buona la prima, l’idea è stata vincente fin dal ciak. Le riprese non sono di una troupe cinematografica, ma delle studentesse e degli studenti del campus di Piacenza dell’Università Cattolica del Sacro Cuore. Merito dell’iniziativa promossa da Maura Di Mauro, docente del corso di Intercultural.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Università Cattolica, torna MeRIT nel campus di Piacenza, il workshop sui megaprogetti

L’Università Cattolica di Piacenza ospita il ritorno di MeRIT, il workshop dedicato ai megaprogetti. In due giorni, esperti e studenti si confrontano su un approccio multidisciplinare per affrontare le sfide della complessità e della sostenibilità nei grandi interventi. L’evento intende promuovere la riflessione e la collaborazione tra vari settori, offrendo strumenti e conoscenze utili per sviluppare progetti innovativi e responsabili.

