Maison Margiela Reverse | guida alla felpa con strappi e logo

Maison Margiela presenta la sua nuova felpa Reverse, caratterizzata da strappi e il logo ben visibile. La felpa è stata annunciata come parte della collezione attuale e disponibile nei negozi e online. Nel comunicato, si specifica che il contenuto include link di affiliazione e che si potrebbe ricevere una commissione per gli acquisti fatti tramite questi collegamenti, senza costi aggiuntivi per i clienti.

Nel panorama della moda contemporanea, la felpa con cappuccio 'Logo reverse' di Maison Margiela rappresenta un caso studio perfetto sull'evoluzione dell'estetica streetwear. Il termine "distressed" non indica qui un difetto di produzione, ma una scelta progettuale deliberata che definisce l'anima del capo. Gli strappi visibili sul tessuto non sono casualità, bensì la firma stilistica del brand, progettati per conferire al capo un aspetto vissuto e invecchiato intenzionale.