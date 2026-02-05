Dopo aver concluso il suo incarico, Dario Vitale lascia la direzione creativa di Versace. La maison annuncia che Pieter Mulier, attuale responsabile di Alaïa, prenderà il suo posto a partire dal 1° luglio 2026. La scelta segna un cambio importante per il brand, puntando su un nome già affermato nel mondo della moda.

C on l’uscita di Dario Vitale ormai archiviata, Il Gruppo Prada e Versace annunciano la nomina di Pieter Mulier nel ruolo di Chief Creative Officer, a partire dal 1° luglio 2026. Una scelta che segna l’inizio di una nuova fase per la maison della Medusa, oggi sotto il controllo del gruppo Prada. La nuova era Versace: sensualità ribelle e poesia alla sfilata Primavera Estate 2026 X Leggi anche › Terremoto in casa Versace. Dario Vitale lascia la direzione creativa mentre Prada completa l’acquisizione La direzione sembra voler puntare più sulla continuità più che sulla rottura col passato. E così, dopo la breve, chiacchierata parentesi casualrivoluzionaria compiuta sotto l’ex Miu Miu, il brand decide di affidarsi a uno stilista che ha sempre fatto della femminilità potente e sensuale una dichiarazione di stile, proprio come il fondatore Gianni Versace. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Versace affida la direzione creativa a Pieter Mulier, attuale guida della maison francese Alaïa

Pieter Mulier lascia Alaïa dopo cinque anni di lavoro.

