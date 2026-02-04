Oltre 450.000 bambini in Sud Sudan rischiano di morire di fame. Le violenze nello Stato di Jonglei hanno interrotto i servizi sanitari e peggiorato la situazione. La crisi alimentare si acuisce, e i piccoli sono sempre più vulnerabili.

In Sud Sudan oltre 450.000 bambini a rischio di malnutrizione acuta a causa degli scontri nello Stato di Jonglei e dell’interruzione dei servizi sanitari essenziali.. Secondo l’UNICEF in Sud Sudan, più di 450.000 bambini sono a rischio di malnutrizione acuta poiché le ostilità stanno causando sfollamenti di massa e l’interruzione dei servizi sanitari e nutrizionali essenziali nello Stato di Jonglei. Secondo le notizie, l’intensificarsi degli scontri violenti nello Stato di Jonglei dall’inizio del 2026 avrebbe causato almeno 250.000 persone sfollate, soprattutto nel nord e nel centro dello Stato. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Unicef/Sud Sudan: 450.000 bambini a rischio malnutrizione a causa delle violenze

In seguito alle violenze in Repubblica Democratica del Congo, oltre 500 mila persone, tra cui più di 100 mila bambini, sono state costrette a fuggire dalle proprie abitazioni.

