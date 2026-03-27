Il Comune ha annunciato l'intenzione di intervenire sull'ex mobilificio di via Benericetti, situato nel centro storico vicino al Bastione di San Martino, per recuperare un'area che si trova da diversi anni in stato di abbandono. Il sindaco ha dichiarato che questa porzione di territorio, all’interno delle mura di Terra del Sole, deve essere sottratta al degrado e riqualificata.

Pronti fino a 157mila euro per acquisire il complesso di via Benericetti. Il sindaco Billi: "Un'occasione unica per potenziare eventi e servizi per la comunità" Dopo diverse vicissitudini, il complesso composto da due capannoni, un immobile residenziale e l'ampia corte esterna, andrà in asta giudiziaria il 16 aprile prossimo: un appuntamento che l'Amministrazione comunale non intende farsi sfuggire. Così lunedì 30 marzo è stato convocato il Consiglio comunale per esprimersi sull’autorizzazione a partecipare alle procedure di vendita partendo dalla base d'asta di 118mila euro e potendo rilanciare fino alla stima di mercato stabilita dal Tribunale di 157mila euro circa. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

© Forlitoday.it - "Un'area strategica da sottrarre all'abbandono": il Comune scende in campo per l'asta dell'ex fabbrica

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