È Gracie Abrams la musa ispiratrice della collezione Coco Crush di Chanel

Gracie Abrams, artista e ambasciatrice internazionale, si distingue come musa ispiratrice della nuova collezione Coco Crush di Chanel. La collaborazione riflette l’eleganza sobria e moderna che caratterizza entrambi i protagonisti, offrendo un’interpretazione contemporanea del lusso. La collezione combina raffinatezza e semplicità, sottolineando l’attitudine autentica e raffinata di Abrams, simbolo di uno stile senza tempo.

La popstar internazionale Gracie Abrams è l’ambassador e musa ispiratrice della nuova collezione Coco Crush di Chanel. La cantante è notissima in tutto il mondo e grazie ai Grammy si è guadagnata il tutolo di nuovo talento di spicco. Infatti, il suo primo EP Minor (2020), seguito da This Is What It Feels Like (2021) l’ha consacrata icona del bedroom pop, con atmosfera intima e autentica. Il suo album di debutto del 2023, Good Riddance, le ha conferito la nomination di Miglior Artista Emergente alla 66a edizione dei Grammy Awards. Gracie Abrams è la musa ispiratrice della collezione Coco Crush di Chanel. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - È Gracie Abrams la musa ispiratrice della collezione Coco Crush di Chanel Leggi anche: Gracie Abrams è la nuova musa di Coco Crush Leggi anche: Gracie Abrams e Bon Iver, la collab che non ti aspetti : arriva un brano benefico per le vittime della sparatoria alla Brown University Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Gracie Abrams è la nuova musa di Coco Crush - La cantautrice americana entra ufficialmente a far parte della famiglia Chanel come volto della collezione di gioielli della Maison ... vanityfair.it

Gracie Abrams è la nuova musa dei gioielli firmati Chanel - Il marchio della doppia C ha scelto la cantautrice statunitense, nominata ai Grammy 2026, come brand ambassador della collezione di preziosi Coco crush ... msn.com

Gracie Abrams, la possibile scaletta del concerto al Forum di Assago - Gracie Abrams farà tappa in Italia con la tournée a supporto dell’album The Secret of Us, distribuito nel giugno dello scorso anno. tg24.sky.it

Unastellaincucina. Gracie Abrams · That’s So True. Vi è rimasto uno spazietto per le chips di avocado Sono leggere, facilissime da fare e perfette se durante le feste avete magnato come se non ci fosse un domani Lista della spesa - 2 avocado - 80 g - facebook.com facebook

Paul Mescal, Fionn O'Shea, Daisy Edgar-Jones, Fred Hechinger, Gracie Abrams e Ceallach Spellman hanno festeggiato insieme capodanno. x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.