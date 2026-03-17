Émile Sornin, conosciuto anche come Forever Pavot, è un artista solitario che si distingue per il sorriso costante, baffetti evidenti e capelli spettinati, spesso coperti da un cappellino da baseball. La sua musa ispiratrice è una marionetta di nome Melchior, che accompagna il suo percorso artistico. Sornin ha uno stile riconoscibile, caratterizzato da un'immagine informale e un atteggiamento rilassato.

Émile Sornin, aka Forever Pavot, è un tipo solitario. Uno con il sorriso stampato in faccia, baffetti inconfondibili e capigliatura scompigliata, spesso domata da un cappellino da baseball. Confeziona album come fossero film, con scene che si susseguono una dopo l’altra, a volte senza un nesso logico. Affascinato dalla figura dell’uomo-orchestra, registra da solo tutti gli strumenti: un sistema stratificato dove si sovrappongono batteria, basso, pianoforte, sintetizzatori e frammenti di suoni. Per farlo, si rifugia in un piccolo studio. «Non ho una formazione classica né jazz, non ho frequentato il conservatorio. Suono forme, colori, per dare vita alla musica che mi piace, come un idiota rintanato nel suo laboratorio. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - La musa ispiratrice di Émile Sornin è una marionetta di nome Melchior

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