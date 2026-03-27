Una casa per ricominciare | dalla Regione 1,5 milioni di euro per le donne vittime di violenza

Una somma di 1,5 milioni di euro proveniente dalla Regione è stata destinata a sostenere donne vittime di violenza attraverso l’assegnazione di alloggi. La misura mira a offrire un sostegno abitativo a chi ha subito abusi, facilitando un rientro stabile e sicuro. La decisione si inserisce in un intervento più ampio volto a contrastare il fenomeno della violenza di genere.

Ricominciare si può, anche se non è semplice. Spesso, quello che manca, è quel tetto sopra la testa che garantisce una certa tranquillità e sicurezza. Così che Regione Lombardia ha deciso di dare un aiuto concreto per permettere alle donne vittime di violenza di iniziare di nuovo. Dal Pirellone arriva un contributo di 1,5 milioni di euro a sostegno dei percorsi di autonomia abitativa per le vittime di violenza e per i loro figli. L’intervento si inserisce in continuità con la sperimentazione avviata per l’individuazione di alloggi Aler da destinare alle donne nel percorso di fuoriuscita dalla violenza, con l’obiettivo di accompagnarle verso una reale autonomia abitativa. 🔗 Leggi su Monzatoday.it © Monzatoday.it - Una casa per ricominciare: dalla Regione 1,5 milioni di euro per le donne vittime di violenza Articoli correlati Le donne vittime di violenza possono avere "Una casa per ricominciare"Nuova misura pensata da Regione Lombardia: destinati 1,5 milioni di euro a sostegno dei percorsi di autonomia abitativa per le vittime di violenza e... Una casa rifugio per le donne vittime di violenza, l'inaugurazione a CisternaL'intitolazione della sala polifunzionale a Rita Levi Montalcini, una delle più grandi scienziate italiane del XX secolo, premio Nobel per la... Tutti gli aggiornamenti su Una casa per ricominciare dalla Regione... Temi più discussi: Una casa per ricominciare, parte il progetto a sostegno delle donne; Casa Silvia, una porta aperta alle donne per riprendere in mano la propria vita; Regione Lombardia: progetto per alloggi a donne vittime di violenza; Famiglia nel bosco, trasloco il primo aprile: i genitori vanno nella casa del Comune. Una casa per ricominciare: risorse destinate alle misure per donne vittime di violenza1,5 milioni di euro a sostegno dei percorsi di autonomia abitativa Regione Lombardia rafforza il proprio impegno nel contrasto alla violenza contro le donne LECCO – Regione Lombardia rafforza il propr ... msn.com Le donne vittime di violenza possono avere Una casa per ricominciareNuova misura pensata da Regione Lombardia: destinati 1,5 milioni di euro a sostegno dei percorsi di autonomia abitativa per le vittime di violenza e per i loro figli ... leccotoday.it CIA Puglia e Basilicata scrivono a prefetto e Regione per chiedere di alzare i limiti della diga San Giuliano. Dopo le piogge, l’invaso ha raggiunto il tetto autorizzato. Chiesta una revisione urgente. - facebook.com facebook Convocato a Udine dalla regione il tavolo con le categorie produttive per valutare misure in grado di contrastare il caro-energia. x.com