Regione Lombardia ha avviato una nuova misura chiamata “Una casa per ricominciare” con un finanziamento di 1,5 milioni di euro. La misura mira a sostenere le donne vittime di violenza e i loro figli attraverso percorsi di autonomia abitativa. Il progetto si inserisce nel tentativo di offrire un sostegno concreto alle persone che cercano di ricostruire la propria vita dopo aver subito violenze.

Nuova misura pensata da Regione Lombardia: destinati 1,5 milioni di euro a sostegno dei percorsi di autonomia abitativa per le vittime di violenza e per i loro figli Con la nuova misura si supera la dimensione sperimentale, estendendo la platea di soggetti che potranno mettere a disposizione gli immobili idonei a progetti di autonomia, coinvolgendo enti locali, enti religiosi e il terzo settore.Le risorse prevedono 1,3 milioni di euro per la copertura dei canoni di locazione e delle spese condominiali per almeno cinque anni e 200mila euro destinati ai soggetti gestori dei Centri Antiviolenza e delle Case Rifugio per le attività di gestione e accompagnamento. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

© Leccotoday.it - Le donne vittime di violenza possono avere "Una casa per ricominciare"

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La misura è dedicata all’autonomia abitativa delle donne vittime di violenza e i loro figli. Le risorse di 1,5 milioni di euro saranno assegnate agli enti che metteranno a disposizione immobili per la copertura dei canoni di locazione reglomb.it/Ir7b50YwIZE x.com