Una forte polemica si è scatenata intorno a un calciatore dopo le dichiarazioni di un allenatore. Quest'ultimo ha commentato duramente il comportamento del giocatore, dicendo che non sarebbe in grado di mantenere il posto in squadra. Le parole sono state riportate da fonti ufficiali e hanno suscitato reazioni contrastanti tra tifosi e addetti ai lavori. La vicenda è al centro di discussioni sui social e nei media sportivi.

“Non ha un minimo di cervello. Ecco la sua mentalità vincente.” Una vera e propria bufera si è abbattuta su Dimarco dopo che è stato ripreso dalla Rai, col video che sta facendo il giro dei social, mentre esultava (con lui anche Vicario e Pio Esposito) per la vittoria della Bosnia ai calci di rigore contro il Galles. (Screen Rai) – Calciomercato.it C’è chi per difenderlo sostiene che abbia festeggiato per il successo del suo ex compagno in nerazzurro Edin Dzeko, ma è una tesi francamente difficile da sostenere. In Bosnia sono certi, ma anche qui in Italia è opinione diffusa che il terzino dell’Inter e della Nazionale di Gattuso sia stato felice per il passaggio del turno della Bosnia a discapito del Galles. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Una bufera si abbatte su Dimarco: “Gattuso lo rimanda a casa”

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