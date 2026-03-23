Inter News 24 Conferenza stampa Gattuso, il ct della Nazionale Itlaiana ha parlato in vista della sfida playoff per il Mondiale contro l’Irlanda del Nord. Alla vigilia della delicata sfida playoff per il Mondiale 2026 contro l’ Irlanda del Nord, il commissario tecnico dell’ Italia Gennaro Gattuso è intervenuto in conferenza stampa da Coverciano, tracciando la linea in vista della gara di Bergamo. Il tecnico azzurro ha insistito su un concetto chiave: niente alibi e massima concentrazione sull’obiettivo. BASTONI – «Gli vanno fatti solo i complimenti per la professionalità. Da ieri mattina è a Coverciano e sta lavorando per essere a disposizione per la partita di giovedì. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Conferenza stampa Gattuso: «Serve serenità. Dimarco? 10 giorni fa si diceva questo. Da Barella ci si aspetta tanto»

Articoli correlati

Milan, parla Turci: “Sembra che Nkunku abbia perso serenità. Da lui ci si aspetta sempre qualcosa in più”Tommaso Turci (giornalista per 'DAZN') è stato intervistato in esclusiva dalla nostra redazione per parlare dei temi più caldi del mondo Milan.

Leggi anche: Conferenza stampa Gattuso: «Non siamo degli scappati di casa! Bisogna trasmettere serenità e dare leggerezza. Complimenti a Bastoni per la professionalità, ecco cos’è successo con Chiesa»

Una raccolta di contenuti su Conferenza stampa

Temi più discussi: Il ct dell'Irlanda avvisa l'Italia: Possiamo scrivere la storia e vogliamo farlo. Gattuso è avvisato; Inizia la missione mondiale. Gattuso: Spero con tutto il cuore di raggiungere l’obiettivo, questo gruppo se lo merita; Chiesa torna in Nazionale dopo quasi due anni: l'eroe di Euro2020 convocato da Gattuso per i playoff Mondiali; Italia verso i playoff, rientra l'allarme per Tonali: Nulla di grave.

Italia, la conferenza stampa di Gattuso: Serve serenità. Ho puntato sul gruppoLeggi su Sky Sport l'articolo Italia, la conferenza stampa di Gattuso: 'Serve serenità. Ho puntato sul gruppo' ... sport.sky.it

Playoff Mondiali, il CT Gattuso: Ora serve leggerezza, ho grande fiducia nei giocatori che ho convocatoSemifinale Playoff, Italia-Irlanda del Nord a Bergamo alle 20:45. Gattuso: ho voluto puntare su un gruppo che in questi mesi mi ha dato delle risposte ... rtl.it

Mercoledì 25 marzo conferenza stampa con l’assessora Laura Mongiello: avanzano gli interventi tra Matera, Pisticci e Valle dell’Agri, con un modello integrato per superare le procedure UE facebook

Italia, la conferenza stampa di Gattuso LIVE alle 14 #SkySport x.com