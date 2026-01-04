Chiude dopo 28 anni l’Antica Osteria dei Mercanti a Ferriere

Dopo 28 anni di attività, l’Antica Osteria dei Mercanti a Ferriere chiude le sue porte. Numerosi clienti hanno scelto di tornare, gustando la pizza o il piatto di carne preferito, per salutare il locale prima della sua chiusura. Questa decisione segna la fine di un importante punto di riferimento per la comunità, lasciando un ricordo di tradizione e convivialità.

C’è chi ultimamente è venuto a mangiare la pizza sia al sabato che alla domenica, o fatto il bis di carne, per salutare a suo modo l’annunciata chiusura. L’Antica Osteria dei Mercanti di Ferriere ha cessato la sua attività, dopo 28 anni. Il ristorante ha portato in tavola gli ultimi piatti per il. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

