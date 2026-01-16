Un rifugio ’bio’ per le vacanze nel cuore verde dello Stivale
Un rifugio biologico nel cuore verde dell’Italia, ideale per una vacanza rilassante. Situato nei pressi di Narni, offre un ambiente tranquillo e immerso nella natura, a pochi minuti dal centro storico. Qui si possono scoprire i vicoli medievali, la Rocca Albornoz, i sotterranei misteriosi e la Cattedrale di San Giovenale, tra storia e bellezze autentiche.
Il borgo di Narni è a pochi minuti. Con i suoi vicoli, l’imponente Rocca Albornoz, i vicoli medievali, i misteriosi sotterranei e la bellissima Cattedrale di San Giovenale. Siamo nel cuore dell’ Umbria più autentica. Fatta di storia, arte, cultura, natura, profumi e sapori il cui blasone valica i confini regionali. Vivere una vacanza o un semplice weekend immersi nel verde è un’esperienza che fa bene al corpo e all’anima. Passare qualche giorno nell’ Agriturismo bio ’Madre Terra’ (che fa parte del circuito agriturismo.it) è un’occasione perfetta per ricaricare le pile, gustare una cucina della tradizione rurale con materie prime coltivate nei campi intorno alla struttura come cereali, legumi, verdure e piante alimurgiche, seguendo metodi naturali che escludono l’uso di sostanze chimiche. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
