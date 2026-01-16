Un rifugio biologico nel cuore verde dell’Italia, ideale per una vacanza rilassante. Situato nei pressi di Narni, offre un ambiente tranquillo e immerso nella natura, a pochi minuti dal centro storico. Qui si possono scoprire i vicoli medievali, la Rocca Albornoz, i sotterranei misteriosi e la Cattedrale di San Giovenale, tra storia e bellezze autentiche.

Il borgo di Narni è a pochi minuti. Con i suoi vicoli, l’imponente Rocca Albornoz, i vicoli medievali, i misteriosi sotterranei e la bellissima Cattedrale di San Giovenale. Siamo nel cuore dell’ Umbria più autentica. Fatta di storia, arte, cultura, natura, profumi e sapori il cui blasone valica i confini regionali. Vivere una vacanza o un semplice weekend immersi nel verde è un’esperienza che fa bene al corpo e all’anima. Passare qualche giorno nell’ Agriturismo bio ’Madre Terra’ (che fa parte del circuito agriturismo.it) è un’occasione perfetta per ricaricare le pile, gustare una cucina della tradizione rurale con materie prime coltivate nei campi intorno alla struttura come cereali, legumi, verdure e piante alimurgiche, seguendo metodi naturali che escludono l’uso di sostanze chimiche. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Un rifugio 'bio' per le vacanze nel cuore verde dello Stivale

