Savogno | aperto il bando per la gestione del rifugio e dell' albergo diffuso

Il Comune di Piuro ha pubblicato un avviso pubblico per affidare in locazione commerciale il rifugio escursionistico e il nuovo albergo diffuso situati nelle case medievali di Savogno. La procedura riguarda la gestione delle strutture e si rivolge a chi desidera operare nel settore ricettivo nella zona. L’obiettivo è selezionare un soggetto interessato a condurre le proprietà in modo continuativo.

Il Comune di Piuro rende noto l'avviso pubblico per l'affidamento in locazione commerciale del rifugio escursionistico e del nuovo albergo diffuso, situato nelle storiche case medievali di Savogno. Si tratta di un'opportunità unica per operare in un contesto architettonico d'eccellenza con asset territoriali di rilievo come le cascate dell'Acquafraggia, monumento naturale e polo d'attrazione primario. Il rifugio e l'albergo diffuso sono raggiungibili tutto l'anno tramite la strada agro-silvo-pastorale e si trovano in una posizione strategica sui percorsi che collegano Piuro e Villa di Chiavenna con la località svizzera di Soglio.