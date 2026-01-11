' Prendiamoci cura di chi cura' | il progetto che garantisce meno isolamento ai caregiver

Da ferraratoday.it 11 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Diminuzione del senso di frustrazione e del desiderio di 'fuggire' dal ruolo di caregiver, miglioramento del benessere psicofisico con la conseguente riduzione di sentimenti legati alla compromissione della propria vita sociale, del senso di isolamento e di stanchezza.Iscriviti al canale WhatsApp. 🔗 Leggi su Ferraratoday.itImmagine generica

Leggi anche: Prendersi cura di chi cura: “Aiuteremo i caregiver familiari”

Leggi anche: “Prendersi cura di chi cura”, Fondazione Cariplo al fianco del Terzo Settore

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

“Prendiamoci cura di chi cura”: il progetto che garantisce meno stress e meno isolamento ai caregiver; Parte il progetto La danza fa bene agli anziani: appuntamenti settimanali con le danze ottocentesche; Comunità in Movimento, una rete inclusiva per bimbi e adolescenti; 12 e 13 gennaio: chiuse le strutture dell’Università di Parma.

prendiamoci cura cura progetto"Prendiamoci cura di chi cura": il progetto che garantisce meno stress e meno isolamento ai caregiver - Dove sei: Homepage > Lista notizie > "Prendiamoci cura di chi cura": il progetto che garantisce meno stress e meno isolamento ai caregiver ... msn.com

“Prendiamoci cura con cura”: 4 appuntamenti formativi gratuiti per i caregivers - Sabato 12 ottobre nella sala consiliare del Comune di Bagnatica (Piazza Libertà – Medaglia d’oro Padre Brevi,1) dalle 9 alle 11 si terrà la prima lezione del corso di formazione gratuito “prendiamoci ... bergamonews.it

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.