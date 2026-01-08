Autismo quando la solidarietà diventa futuro | un anno di gesti che accendono speranza

Nel corso di un anno, l’Associazione Autismo onlus ha promosso iniziative di solidarietà che hanno permesso di raccogliere oltre 41 mila euro, sostenendo progetti e servizi per le persone con autismo. Grazie a campagne di fundraising, eventi e collaborazioni locali, si è rafforzata la rete di supporto e si sono create nuove opportunità di crescita e inclusione. Un percorso che dimostra come l’unione possa rappresentare un futuro più accessibile e solidale.

Magia del Natale e intreccio di #solidarietà: dolce sostegno all’Associazione Genitori Autismo #Ischia Dal cuore del Centro per l’Autismo “Casa S. Maria della Tenerezza”, l’Associazione Genitori Autismo Ischia rivolge un sentito augurio di buone feste e un pro - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.