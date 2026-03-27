La Cattedrale di Messina ha ospitato il tradizionale precetto pasquale interforze, un evento che ogni anno riunisce rappresentanti delle Forze Armate, delle Forze dell’Ordine e di altri corpi dello Stato, civili e non, in occasione della Pasqua. L’appuntamento si è svolto in un’atmosfera di raccoglimento e di solennità.

Celebrazione presieduta dall’arcivescovo Accolla con autorità civili e militari: richiamo al servizio delle Forze dell’Ordine e messaggio di speranza in un contesto segnato da tensioni globali La celebrazione è stata officiata da S.E. Rev.ma Mons. Giovanni Accolla, arcivescovo metropolita di Messina, Lipari e Santa Lucia del Mela, alla presenza di numerose autorità istituzionali e militari. Tra queste il Prefetto Cosima Di Stani e il Commissario straordinario Piero Mattei, insieme a rappresentanti delle associazioni combattentistiche e d’arma e delle diverse componenti in uniforme, a testimonianza del legame tra istituzioni e chi quotidianamente opera per la sicurezza collettiva. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

© Messinatoday.it - “Un eco di pace tra divise e istituzioni”: la Cattedrale accoglie il precetto pasquale interforze

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