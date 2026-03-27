A Brescia, è in corso un dibattito tra le imprese e i sindacati riguardo a un bonus destinato ai lavoratori che operano durante le festività pasquali. Il presidente di un importante gruppo siderurgico e di Confindustria Lombardia ha espresso alcune dichiarazioni in merito. La questione riguarda le retribuzioni e le condizioni di lavoro dei dipendenti coinvolti.

Il surplus di fotovoltaico spinge Terna a offrire tariffe agevolate e le acciaierie bresciane decidono di accendono i forni nei giorni festivi. Premi fino a 1.800 euro per i lavoratori, ma i sindacati criticano l'iniziativa “Margini ridotti, investimenti e assunzioni ferme. Intervenire”. Parla il presidente di Confapi Il presidente del gruppo siderugico Feralpi e di Confindustria Lombardia, Giuseppe Pasini, ha messo le mani avanti. “Sono imbarazzato a far lavorare la mia gente a Pasqua e Pasquetta, hanno diritto di stare con la famiglia – ha dichiarato al Corriere di Brescia – Ma dobbiamo fare i salti mortali per star dietro alle oscillazioni dei costi dell’energia e li facciamo fare anche ai nostri dipendenti”. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Un bonus a Brescia per lavorare a Pasqua: operai a favore, sindacato contro

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