Retropensiero strumentale Il sindacato di polizia inchioda i consiglieri di Brescia contro il questore

Il sindacato di polizia accusa i consiglieri di Brescia di aver preso una posizione strumentale dopo che il questore Paolo Sartori ha emesso tre avvisi orali contro attivisti di Extinction Rebellion. La decisione ha scatenato reazioni politiche, con due membri di maggioranza che si sono schierati a fianco degli attivisti, criticando l’azione della questura. La vicenda ha acceso un dibattito tra chi difende l’ordine pubblico e chi denuncia un’interpretazione politica delle misure di sicurezza. La polemica si concentra ora sul ruolo dei consiglieri comunali in questa faccenda.

La decisione del questore di Brescia Paolo Sartori di disporre tre avvisi orali ad altrettanti attivisti di Extinction Rebellion è diventato un caso politico in Comune, dove due consiglieri di maggioranza sinistra si sono accodati alle proteste degli attivisti. Hanno perfino rilasciato un comunicato su carta intestata del Comune, che ha fatto infuriare il sindaco, nel quale hanno criticato frontalmente il questore ipotizzando una possibile limitazione della libertà di manifestare. Davanti a questa presa di posizione da parte della sinistra istituzionale al fianco degli antagonisti hanno espresso perplessità e sconcerto i partiti di minoranza ma è intervenuto anche il sindacato di polizia Sap, che si è schierato con il questore. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - "Retropensiero strumentale". Il sindacato di polizia inchioda i consiglieri di Brescia contro il questore La vergogna contro il questore di Brescia: la sinistra a fianco degli antagonisti. FI: "Dovrebbero avere posizione netta su sicurezza"Il questore di Brescia è stato preso di mira lunedì 16 febbraio durante una manifestazione organizzata davanti alla Questura. La Uil incontra il nuovo questore Morelli. "Il sindacato se necessario pronto al ruolo di sentinella"La Uil ha incontrato il nuovo questore di Rimini, Ivo Morelli, presso la sede della Questura. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. 9Colonne. . “Nessuna paura rispetto al voto e nessun retropensiero. Le accuse sono strumentali. Qui siamo di fronte a una materia molto tecnica, per la quale bisogna garantire organizzazione, trasparenza e sicurezza del voto”. Lo ha detto la sottosegretaria a facebook