La strana raccolti fondi in favore del poliziotto Cinturrino | è intestata al sindacalista e non al sindacato Fsp
Una raccolta fondi, creata per sostenere il poliziotto Cinturrino, è stata indirizzata al nome di un sindacalista e non al conto ufficiale del sindacato Fsp. La richiesta di donazioni indicava un conto intestato al segretario provinciale di Milano, causando confusione tra i partecipanti. La differenza tra i conti ha sollevato dubbi sulla trasparenza dell'iniziativa. La situazione ha attirato l’attenzione di chi si interessa di questioni sindacali.
