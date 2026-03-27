Dopo il referendum sulla riforma della giustizia, che si è concluso con la vittoria del No, si diffondono nuovi sondaggi che mostrano variazioni nei consensi politici. I risultati delle ultime rilevazioni indicano un cambiamento nei numeri di opinione pubblica rispetto alle settimane precedenti, alimentando ulteriori tensioni nel panorama politico nazionale.

La nuova settimana politica si apre all’indomani del referendum sulla riforma della Giustizia, chiuso con la vittoria del No. Dai dati rilevati emerge che, per molti elettori, la consultazione ha avuto un significato che va oltre i contenuti tecnici: il 52,8% degli intervistati ha dichiarato di aver votato soprattutto in base a una valutazione del governo guidato da Giorgia Meloni, più che sul merito delle modifiche previste. Una quota pari al 28% interpreta invece l’esito come un rifiuto di natura tecnica delle proposte contenute nel testo. Le letture più nette restano minoritarie: il 9,3% considera il No un giudizio negativo sulla politica degli ultimi anni nel suo complesso, mentre il 7,6% lo collega a un sostegno al Campo Largo, cioè l’area delle forze di opposizione. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Un altro sondaggio shock post referendum: i numeri cambiano ancora. Così si mette male

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