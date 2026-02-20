Referendum sulla Giustizia il sondaggio parla chiaro | ampio vantaggio del Sì smentiti mainstream e toghe rosse I numeri

Un sondaggio recente mostra che il 60% degli italiani preferisce il Sì nel referendum sulla Giustizia, sfatando le previsioni contrarie dei media e di alcune forze politiche. La causa principale di questa preferenza sembra essere la richiesta di semplificare i processi e ridurre i tempi di attesa. Le risposte degli intervistati indicano una forte volontà di cambiare le norme attuali, considerandole troppo lunghe e complicate. La maggioranza si dichiara pronta a sostenere la riforma senza esitazioni. La consultazione si avvicina e le opinioni sono chiare.

Referendum sulla Giustizia, non c’è anatema che tenga. Né scongiuro giuridico-sociologico che possa frenare la voglia di riforma degli italiani. Così, mentre nei salotti televisivi di La7 e sulle colonne dei giornaloni del mainstream si consuma il rito collettivo della “profezia di sventura”, la realtà dei numeri arriva a gelare con l’attendibilità dell’indagine e della matematica percentuale, gli entusiasmi dei professionisti del “No”. Il verdetto del sondaggio Tecnè, commissionato da RTI e realizzato tra il 17 e il 19 febbraio 2026, è una mazzata alle velleità della sinistra: se si votasse oggi, la riforma della giustizia passerebbe con un netto 54-56%.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

