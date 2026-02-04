Ex marito di Jill Biden arrestato per omicidio della donna con cui si era risposata dopo il divorzio

L’ex marito di Jill Biden, William Stevenson, è stato arrestato con l’accusa di aver ucciso la sua attuale moglie, Linda Stevenson, trovata morta a dicembre in una casa a Newark, nel Delaware. Stevenson, 77 anni, ora si trova in manette e dovrà rispondere di omicidio di primo grado. La polizia ha confermato che le indagini sono ancora in corso.

L'ex marito di Jill Biden, William Stevenson, 77 anni, è stato arrestato con l'accusa di omicidio di primo grado per la morte della sua attuale moglie, Linda Stevenson, 64 anni, avvenuta il 28 dicembre scorso in una casa a Newark, nel Delaware. La polizia è stata chiamata quel pomeriggio intorno alle 16.30, dopo una segnalazione di una lite domestica che si sarebbe trasformata in tragedia. Quando gli agenti sono arrivati all'indirizzo, 1230 Oak Street, hanno trovato Linda Stevenson priva di sensi nel soggiorno, circondata da oggetti rovesciati e con segni evidenti di violenza sul collo. Nonostante i tentativi di rianimazione, la donna è stata dichiarata morta poco dopo l'arrivo dei soccorsi.

