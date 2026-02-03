C’è una donna morta in soggiorno | l’ex marito di Jill Biden arrestato per l’omicidio della moglie

William Stevenson, ex marito della first lady Jill Biden, è stato arrestato con l’accusa di aver ucciso la moglie Linda. La polizia lo ha fermato dopo che lui stesso ha chiamato i soccorsi, trovando la donna morta in soggiorno. Le indagini continuano per chiarire i motivi di questa tragica vicenda.

William Stevenson, ex marito di Jill Biden, è stato arrestato dopo essere stato accusato della morte della moglie Linda, avvenuto lo scorso 28 dicembre: è stato lui a chiamare i soccorsi. Indagini in corso.

