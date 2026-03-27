Ultimissime Juve LIVE | movimenti in corso per Kessié e Lewandowski

Sono in corso trattative per i trasferimenti di Kessié e Lewandowski, con aggiornamenti che riguardano le operazioni di mercato della Juventus. La società sta lavorando per definire le rispettive condizioni contrattuali e i dettagli delle eventuali operazioni. Le notizie sul fronte juventino sono aggiornate in tempo reale, con particolare attenzione alle mosse recenti e ai movimenti in corso.

Ultimissime Juve LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa bianconera. Ultimissime Juve live: rimanete aggiornati con tutte le notizie più rilevanti che riguardano la Juventus. Le informazioni vengono costantemente aggiornate dalla redazione di Juventus News 24. Ultimissime Juve LIVE – 27 marzo 2026. Lewandowski alla Juve, emissari bianconeri a Varsavia per valutare la sua condizione. Il punto sulla possibile trattativa. Ore 08.27 – Lewandowski alla Juve, emissari bianconeri a Varsavia per valutare la sua condizione. Il punto sulla possibile trattativa Kessié Juventus: i bianconeri avanzano l’offerta per il centrocampista, ma spunta la concorrenza di due rivali. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Ultimissime Juve LIVE: movimenti in corso per Kessié e Lewandowski Articoli correlati Ultimissime Juve LIVE: gli aggiornamenti su Kessie, duello con l’Inter per Vicariodi Redazione JuventusNews24 Ultimissime Juve LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Ultimissime Juve LIVE: Vlahovic si è allenato in gruppo. Lewandowski può arrivare in bianconero?di Redazione JuventusNews24 Ultimissime Juve LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Una raccolta di contenuti su Ultimissime Juve Discussioni sull' argomento Spalletti show sul mercato Juve: Voi lo fareste? Mi sento un idiota. Infortuni? Io bugiardo!; Calcio, Serie A e B: risultati, classifiche, marcatori, partite, dirette, live, streaming tv, notizie, news e aggiornamenti; Vicario Juventus: il portiere ha dato l'ok a questo club; Juventus Parma Under 15 1-0 LIVE | bianconeri un po’ bassi gli ospiti spingono. Alisson Juve, i bianconeri non mollano: possibile un nuovo tentativo. Le ultimissime sul portiere brasilianoAlisson Juve, possibile in futuro un nuovo tentativo per il portiere brasiliano nonostante il rinnovo con il Liverpool. Ecco tutti i dettagli Il mercato dei portieri si scalda improvvisamente e vede u ... juventusnews24.com Ultimissime Juve LIVE Le principali notizie di giornata - facebook.com facebook #Salah alla #Juve Le ultimissime sull'egiziano x.com