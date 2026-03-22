Ultimissime Juve LIVE | gli aggiornamenti su Kessie duello con l’Inter per Vicario

Ultimissime Juve LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa bianconera. Ultimissime Juve live: rimanete aggiornati con tutte le notizie più rilevanti che riguardano la Juventus. Le informazioni vengono costantemente aggiornate dalla redazione di Juventus News 24. Ultimissime Juve LIVE – 22 marzo 2026. Kessie Juve, contatti fra i bianconeri e l’entourage del giocatore. La richiesta del centrocampista e la sua volontà. Ore 16:00 – Kessie Juve, Moretto su Youtube ha fatto il punto sull’ivoriano confermando i contatti fra le parti, ma anche le difficoltà dell’affare Vicario Juve, i bianconeri restano sulle tracce del portiere del Tottenham. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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