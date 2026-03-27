Ultimissime Juve LIVE | le ultime su Holm emissari a Varsavia per Lewandowski

Nelle ultime ore, la Juventus ha inviato emissari a Varsavia per discutere con i rappresentanti di Lewandowski, mentre si fanno avanti aggiornamenti su Holm. La situazione riguarda le trattative in corso e le attività della società nel mercato. La giornata si conclude con diverse novità che riguardano gli sviluppi delle operazioni in corso e le attività del club.

Ultimissime Juve LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa bianconera. Ultimissime Juve live: rimanete aggiornati con tutte le notizie più rilevanti che riguardano la Juventus. Le informazioni vengono costantemente aggiornate dalla redazione di Juventus News 24. Ultimissime Juve LIVE – 27 marzo 2026. Infortunio Holm, ultimissime dalla Continassa sulle condizioni dello svedese: ecco cosa è successo oggi nell’allenamento. Ore 16:00 – Infortunio Holm, il difensore svedese è ritornato ad allenarsi parzialmente in gruppo. Una buona notizia per Spalletti in vista del Genoa Lewandowski, come sta andando la stagione dell’obiettivo della Juve? Tutti gli aggiornamenti sul polacco. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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