Questa mattina, la Juventus ha aperto un sondaggio tra i tifosi per conoscere l’opinione su Mauro Icardi, mentre si aspetta ancora una decisione ufficiale su Holm. I dirigenti bianconeri tengono alta l’attenzione su questi due giocatori, ma ancora nessuna novità concreta. La situazione resta in sospeso e i tifosi sono ansiosi di scoprire cosa succederà nelle prossime ore.

Ultimissime Juve LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa bianconera. Ultimissime Juve live: rimanete aggiornati con tutte le notizie più rilevanti che riguardano la Juventus. Le informazioni vengono costantemente aggiornate dalla redazione di Juventus News 24. Ultimissime Juve LIVE – 1 febbraio 2026. Holm alla Juventus, affare chiuso: lo svedese è atteso a Torino per visite mediche e firma. I dettagli dell’operazione. Ore 15:30 – Holm alla Juventus, lo svedese è ormai un giocatore bianconero. Arriva dal Bologna con la formula del prestito con diritto di riscatto Icardi alla Juventus: la mossa degli agenti per riportare l’argentino in Italia. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Ultimissime Juve LIVE: le ultime su Holm, sondaggio per Icardi

La Juventus ha fatto un sondaggio per Mauro Icardi, attaccante del Galatasaray.

Aggiornamenti in tempo reale sulla Juventus: si parla di un possibile rinnovo per McKennie e delle ultime notizie su En-Nesyri.

