È tornata la neve sul Vesuvio | a Napoli ancora freddo le previsioni del tempo nel weekend

Nel fine settimana, la neve è tornata a coprire il Vesuvio, mentre le temperature a Napoli sono rimaste basse. Le condizioni meteorologiche hanno portato a un abbassamento dei valori termici, con il freddo che si è fatto sentire anche nelle zone circostanti. Le previsioni indicano che il maltempo potrebbe protrarsi nei prossimi giorni, mantenendo le temperature sotto la media stagionale.

Sul vulcano partenopeo si rivede la neve, a causa del calo delle temperature registrato negli ultimi giorni. Dopo un assaggio di primavera, l'inverno ha fatto nuovamente capolino. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Neve sul Vesuvio e sul Partenio, ondata di freddo su Napoli e CampaniaImprovvisa nevicata sopra i mille metri in tutta la regione: l'inverno "saluta" a 48 ore dalla primavera con un colpo di gelo fuori programma. Leggi anche: Meteo Napoli, freddo fuori stagione: neve sulla cima del Vesuvio Neve sul Vesuvio, la cima innevata del vulcano vista da Nocera Inferiore Tutto quello che riguarda È tornata la neve sul Vesuvio a Napoli... Temi più discussi: Maltempo, torna la neve sulla cima del Vesuvio; Napoli, neve di primavera: Vesuvio imbiancato; Temperature in calo, la neve torna a imbiancare il Vesuvio; Meteo, primo weekend di primavera con il freddo (e temperature sotto la media): neve sul Vesuvio e in Umbria. Meteo Napoli, freddo fuori stagione: neve sulla cima del VesuvioLa cima del Vesuvio si è imbiancata nelle ultime ore a causa del brusco calo delle temperature che sta interessando il meteo Napoli ... 2anews.it Neve sul Vesuvio il 18 marzo: coincidenza con l’anniversario dell’eruzioneUn fenomeno suggestivo che cade proprio nell’anniversario dell’eruzione del 1944, avvenuta esattamente 82 anni fa. agro24.it Due giovani sono stati arrestati a San Sebastiano al Vesuvio Una settima fa erano stati arrestati proprio dopo un furto d’auto: si erano schiantati contro un muro - facebook.com facebook Napoli, neve di primavera: Vesuvio imbiancato x.com