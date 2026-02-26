Siracusa penalizzato 6 punti per violazioni amministrative | come cambia la classifica del girone C di Serie C

Il Siracusa ha subito una penalizzazione di sei punti a causa di infrazioni amministrative, influenzando la posizione in classifica del girone C di Serie C. La decisione ha effetti immediati sulla graduatoria, modificando le possibilità di accesso alle competizioni successive. La squadra si trova ora a dover fare i conti con questa variazione, che cambierà di conseguenza le prospettive stagionali.