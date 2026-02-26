Siracusa penalizzato 6 punti per violazioni amministrative | come cambia la classifica del girone C di Serie C
Il Siracusa ha subito una penalizzazione di sei punti a causa di infrazioni amministrative, influenzando la posizione in classifica del girone C di Serie C. La decisione ha effetti immediati sulla graduatoria, modificando le possibilità di accesso alle competizioni successive. La squadra si trova ora a dover fare i conti con questa variazione, che cambierà di conseguenza le prospettive stagionali.
Il Tribunale Federale Nazionale infligge sei punti di penalizzazione al Siracusa per violazioni amministrative. Inibito per sei mesi il presidente Ricci: la squadra scivola in fondo al girone C di Serie C, come cambia la classifica. 🔗 Leggi su Fanpage.it
