Ucraina Putin trasforma l’Operazione speciale in guerra Santa | È per volere di Dio che i soldati russi combattono

In un contesto di tensione crescente, le dichiarazioni di Putin hanno suscitato attenzione internazionale. Il presidente russo ha definito le operazioni militari in Ucraina come una “guerra Santa”, attribuendo loro un significato religioso. Mentre a Parigi si cercano vie di deeskalazione tra Ucraina e Russia, il clima resta complesso e segnato da profonde divisioni diplomatiche e strategiche.

