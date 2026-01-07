Ucraina Putin trasforma l’Operazione speciale in guerra Santa | È per volere di Dio che i soldati russi combattono
In un contesto di tensione crescente, le dichiarazioni di Putin hanno suscitato attenzione internazionale. Il presidente russo ha definito le operazioni militari in Ucraina come una “guerra Santa”, attribuendo loro un significato religioso. Mentre a Parigi si cercano vie di deeskalazione tra Ucraina e Russia, il clima resta complesso e segnato da profonde divisioni diplomatiche e strategiche.
Roma, 7 gennaio 2026 - Oggi a Parigi proseguono i colloqui tra la delegazione ucraina del presidente ucraino Volodymyr Zelensky e l'inviato speciale degli Stati Uniti Steve Witkoff, in cerca un accordo di cessate il fuoco tra Kiev e Mosca, fa sapere Le Monde. La 'Dichiarazione di Parigi' firmata ieri dalla Coalizione dei volenterosi è ben vista dal presidente americano Donald Trump, ha reso noto Wifkoff. Il tycoon "sostiene fermamente questi protocolli di sicurezza" che mirano a "scoraggiare qualsiasi futuro attacco" in Ucraina. Di "risultati concreti" a Parigi tra Ucraina, Stati Uniti e i "Paesi volenterosi" ha parlato anche l'ex numero uno dell'intelligence ucraina e oggi capo dell'Ufficio del presidente ucraino dal 2 gennaio, Kyrylo Budanov. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Leggi anche: Putin e l’elogio ai soldati che combattono in Ucraina: «Crediamo in voi e nella nostra vittoria». Bombe nella notte a Odessa: sei feriti
Leggi anche: Le immagini dell'esercito dell'Ucraina: "I soldati russi combattono a cavallo"
Ucraina, Putin: “Kiev via dal Donbass, o lo prenderemo con la forza”. Trump: “Colloqui buoni, Mosca vuole finire la guerra” - Lo ha detto il presidente Vladimir Putin in un’intervista con India Today, ripresa dall’agenzia Tass, mentre comincia una visita di due ... ilfattoquotidiano.it
Ucraina, Putin: “Pronti a fermare gli attacchi in profondità in caso di elezioni ucraine” - Putin nel discoro alla nazione: "Pronti a fermare gli attacchi in profondità se l'Ucraina terrà elezioni presidenziali". fanpage.it
Ucraina, cosa prevede il nuovo piano Usa-Kiev in 19 punti. Putin: «La base per la pace è un’altra» - Si era partiti dai 28, inseriti in un testo sbilanciato dalla parte di Mosca, ma presentato dalla ... ilmessaggero.it
Ucraina, Zelensky e la fumata bianca: così Trump difenderà Kiev da Putin x.com
Che l’aggressione sia Putin e l’aggredita l’Ucraina non lo mette in discussione nessuno (se non gli idioti). Ora, di grazia, anche solo per una questione di onestà intellettuale minima, si dica lo stesso per Trump (l’aggressore) e Venezuela (l’aggredita). In caso - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.